Подмосковье 22 ноября 2023, 19:10 Из недостроя — во флагманский кластер. Воробьев рассказал о строительстве школы № 7 в Дзержинске Губернатор Воробьев: школу № 7 в Дзержинске откроют в 2025 году Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с учителями, родителями и директорами школ городского округа Дзержинский. Они обсудили строительство долгожданной школы № 7, которая должна открыться в сентябре 2025 года, и запланировали капитальный ремонт в гимназии № 5 на 2026 год.

Ремонтные работы в гимназии № 5 должны были стартовать в 2024 году, однако родители попросили отложить их до открытия средней образовательной школы на улице Угрешская, чтобы почти две тысячи учеников не оказались в разных учреждениях по время капремонта.

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«Я приехал сегодня обстоятельно поговорить, рассказать вам о наших планах. Думаю, что они совпадают с желаниями и детей, и родителей. У нас в Подмосковье реализуется большая президентская программа по строительству школ, по их капремонту, которая будет продолжена. Мы 60 школ капитально ремонтируем в заметном темпе», — рассказал Андрей Воробьев.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

Губернатор также подчеркнул, что в гимназии учатся порядка двух тысяч человек и капитальный ремонт, который потребует достаточно большого количества времени, вызывал беспокойство у местных жителей.

«Мы исследовали школу № 7, которая была, к сожалению, брошена нерадивыми строителями. Ввод в эксплуатацию возможен 1 сентября 2025 года. Мы ее достоим за три миллиарда рублей — очень заметные средства. Это будет большой образовательный комплекс, где мы объединим школьное и дошкольное образование, различные дополнительные занятия. Сделаем школу полного цикла», — добавил губернатор.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

О необходимости проведения капитального ремонта в гимназии № 5 также заявили педагоги учебного заведения. Андрей Воробьев подчеркнул, что обследование учреждения перед капремонтом будет проходить параллельно с открытием школы № 7.

Также в ходе встречи обсуждалось повышение заработной платы учителей. Губернатор указал, что сейчас ведется работа над программой, которая позволит дать дополнительные выплаты педагогам.

«Вы расположены таким образом, что буквально через МКАД другие зарплаты. Мы рассматриваем возможность повышения различных стимулирующих выплат. Учитель должен учить, а не сидеть с калькулятором и считать, за что и какие доплаты ему дают. Наша задача предложить понятный алгоритм, чтобы с педагогами было взаимопонимание, а также доверие», — сообщил Андрей Воробьев.

Кроме того, губернатору рассказали о закрытии старого детского сада № 4. Он пообещал провести совещание с местными жителями и совместными усилиями решить проблему.

Отметим, что строительство школы № 7 велось с 2013 по 2017 год, а в 2018 году объект законсервировали, поскольку у застройщика закончилось разрешение на проведение работ. В 2021 году его вновь начали ремонтировать, но столкнулись с финансовыми трудностями. На сегодняшний день на объекте на 90% завершены монолитные работы, а инженерные сети готовы на 55%.

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