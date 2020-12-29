Дети из Видного нарисовали открытки для врачей из красной зоны

Весь декабрь дети из творческих студий и кружков подмосковного города Видное мастерили игрушки и поздравительные открытки для врачей районной больницы. Корреспонденты «360» передали подарки работникам красной зоны.

Многие открытки сделали первоклашки и второклашки, которые еще только научились читать и писать. А есть поздравления и от ребят с особенностями развития. Дети с такими заболеваниями как ДЦП и аутизм тоже шлют медикам свой привет.

Все это богатство корреспонденты «360» отнесли в красную зону. Конечно, соблюдая все необходимые меры безопасности. Маски, двойные перчатки, очки, защитные костюмы. Для тех, кто здесь работает — это уже обычный интерьер. И поэтому журналистов в таком облачении не сразу принимают за новогодних посланцев.

Это не совсем обычная больница. Здесь лечат тех, кто кроме коронавируса имеет еще и сопутствующие заболевания. Инфаркты, инсульты, травмы, да еще и вместе с новой заразой. Так что нагрузка просто запредельная.

Но после вручения нехитрых подарков глаза у медиков светлеют. Они улыбаются, некоторые даже смеются, читая трогательные и оригинальные тексты маленьких поздравителей. А добрых эмоций врачам сейчас ох как не хватает.