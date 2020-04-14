    14 апреля 2020, 19:38

    Из фермеров — в блогеры. Подмосковные аграрии поддержали актуальный из-за пандемии флешмоб

    Анастасия Аброськина, Екатерина Бутовская, Ксения Жеребцова

    Вместо лопаты или сена в руках телефон. Подмосковные аграрии на время переквалифицировались в блогеров, поддержав актуальный в условиях пандемии флешмоб #МыДляВасБезВыходных.
    Из фермеров — в блогеры. Подмосковные аграрии поддержали актуальный из-за пандемии флешмоб

    Его цель — успокоить людей, переживающих из-за возможного дефицита продуктов питания. Волну флешмоба уже подхватили фермеры.

    В Дмитровском округе руководитель проекта «А-молоко» Иван Соломаха попробовал себя в роли блогера. Он запустил онлайн-экскурсии по животноводческому комплексу. Новый флешмоб вдохновил его рассказывать своим зрителям о буднях фермера во время пандемии.

    Мужчина наглядно показывает: животноводческие комплексы не простаивают. Все 300 буренок на месте. Едят, дают молоко и даже гуляют.

    Животные у нас на беспривязном содержании. Внутри коровника перемещаются свободно. И никаких спецпропусков им не требуется

    Иван Соломаха.

    Позитивный настрой фермера уже подхватили подмосковные овощеводы в Электростали, трактористы и сыроделы в Орехово-Зуеве. Да и вся страна активно поддержала в социальных сетях хештег #МыДляВасБезВыходных.

    Среди специалистов даже ветеринары. Их работу, несмотря на опасность, сейчас тоже останавливать нельзя, ведь не только домашним животным, но даже тем же телятам без наблюдения врача будет тяжело.