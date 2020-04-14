Его цель — успокоить людей, переживающих из-за возможного дефицита продуктов питания. Волну флешмоба уже подхватили фермеры.

В Дмитровском округе руководитель проекта «А-молоко» Иван Соломаха попробовал себя в роли блогера. Он запустил онлайн-экскурсии по животноводческому комплексу. Новый флешмоб вдохновил его рассказывать своим зрителям о буднях фермера во время пандемии.

Мужчина наглядно показывает: животноводческие комплексы не простаивают. Все 300 буренок на месте. Едят, дают молоко и даже гуляют.

Животные у нас на беспривязном содержании. Внутри коровника перемещаются свободно. И никаких спецпропусков им не требуется Иван Соломаха.

Позитивный настрой фермера уже подхватили подмосковные овощеводы в Электростали, трактористы и сыроделы в Орехово-Зуеве. Да и вся страна активно поддержала в социальных сетях хештег #МыДляВасБезВыходных.

Среди специалистов даже ветеринары. Их работу, несмотря на опасность, сейчас тоже останавливать нельзя, ведь не только домашним животным, но даже тем же телятам без наблюдения врача будет тяжело.