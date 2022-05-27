Поветкин провел мастер-класс для 14-летнего боксера из ДНР в Чехове

Знаменитый боксер, чемпион мира, Европы, России и Олимпийских игр Александр Поветкин провел мастер-класс для 14-летнего подростка из ДНР. Мальчика зовут Богдан, он увлекается боксом и мечтал встретиться со своим кумиром. Встреча состоялась в Чехове.

Ранее Богдан принял участие в конкурсе «Моя мечта», который проводился в школах ДНР и ЛНР. Он собрал фотоколлаж и написал, что мечтает встретиться с Александром Поветкиным. Работа школьника попала в четверку победителей и его желание смогли исполнить.

Мальчик вместе со своей мамой приехал из Дебальцево на один день. Мастер-класс организовали в зале бокса «Витязь». Поветкин провел для Богдана настоящую тренировку и дал несколько профессиональных советов о том, как бинтовать руки перед тем, как надеть перчатки, научил уходить от соперника в бою и беречь силы, а также продемонстрировал несколько упражнений для развития силы рук и пресса.

Источник фото: телеканал «360»

На ринге они отработали силу удара на лапах — плотных подушках из кожи, а потом на боксерской груше. Поветкин пожелал начинающему спортсмену удачи и подарил два спортивных костюма для тренировок и новые боксерские перчатки с автографом на память.

Источник фото: телеканал «360»

На мастер-классе присутствовала мама Богдана. Она рассказала, что сын просто обожает бокс и занимается спортом с восьми лет.

«Он очень любит тренировки, которые в последнее время были отменены. Он был очень счастлив, что его мечта сбылась. Даже приехав сюда, мы до сих пор не верим, что это стало возможным», — поделилась женщина.

Источник фото: телеканал «360»

Богдан после мастер-класса сказал, что запомнит все, что ему показал и объяснил любимый боксер, и будет использовать это в своих тренировках.

«Александр Поветкин открыл мне секрет чемпиона. Он прост: главное — трудиться», — добавил мальчик.

Поветкин заметил, что самое главное, чтобы Богдан вырос здоровым и добрым человеком, а бокс, безусловно, очень хороший вид спорта и им стоит заниматься дальше.

Источник фото: телеканал «360»

«Бокс — это прекрасный вид спорта, он воспитывает силу, выносливость, правильное отношение к родителям и доброту. Я считаю, что сильному человеку всегда легче быть добрее, он слабого не обидит, это важно», — подчеркнул он.