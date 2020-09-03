Легенда советского уголовного розыска МВД. Ивану Шилову исполнилось 90 лет

Ровно 90 лет назад в одном из сел Кемеровской области родился выдающийся начальник советского уголовного розыска МВД Иван Федорович Шилов. Он стремительно прошел долгий путь от рядового сотрудника до первого заместителя министра внутренних дел России.

В далеком 1953 году Иван Федорович окончил Калининградское военное училище МГБ-МВД СССР, а затем высшие школы МВД и Министерства охраны общественного порядка РСФСР.

Трудиться он начал в Хабаровском крае — оперуполномоченным в отделе уголовного розыска МВД города Советская Гавань. Там он посвятил этой должности шесть лет.

В его жизни было много повышений. Он работал на руководящих должностях.

С 1988 по 1991 год Иван Федорович был заместителем министра внутренних дел СССР, а затем — первым заместителем министра внутренних дел СССР.

В 1992 году он уже первый заместитель министра внутренних дел России. С должности уволен в отставку по выслуге лет.

Более двадцати лет он проработал на руководящих должностях в Подмосковье. Иван Федорович трудился в правительстве и был начальником Главного управления региональной безопасности в ранге министра.

С 2004 года он стал советником губернатора Подмосковья, а уже с 2007-го — помощником министра внутренних дел России.

Иван Шилов награжден орденами Трудового Красного Знамени, знаками Почета, «Дружбы народов», орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, а также 36 медалями.

По постановлению губернатора Подмосковья от 2 сентября 2010 года ему присвоили звание почетного гражданина Московской области.