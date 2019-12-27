Академику Ивану Мартынову исполнилось 100 лет. Он посвятил науке всю жизнь

100-летний юбилей празднует один из самых заслуженных ученых Московской области — Иван Мартынов. Проживает академик в подмосковной Черноголовке. Съемочная группа «360» узнала, как поздравили юбиляра.

Сам Иван Васильевич Мартынов уже давно на пенсии. К своему возрасту относится с юмором, даже несмотря на пережитые трудности. Родился Иван Васильевич через два года после Октябрьской революции в Казанской губернии. Детство и юность его прошли при НЭПе и первых пятилетках. Сытыми эти годы назвать нельзя. Спасала юного химика тяга к знаниям и занятия спортом.

«Во-первых, это работа. Он работал до 80 лет. И постоянно поддерживал себя в форме: о 80 лет ходил на лыжах, ежедневная с утра зарядка. В общем, держал себя в форме», — поделился Владимир Мартынов, сын академика.

Участник Великой Отечественной войны Иван Мартынов посвятил свою жизнь науке. В послевоенные годы он стал самым молодым в химвойсках полковником. Военная академия, Управление химических войск СССР, ГосНИИ, Институт физиологически активных веществ — этапы трудового пути Ивана Васильевича.

Со 100-летем Ивана Мартынова поздравили друзья и коллеги, представители властей и местной администрации. Зампред правительства региона Вадим Хромов вручил юбиляру орден за заслуги перед Московской областью первой степени.

Источник фото: Анастасия Мушенок, «Черноголовская газета»

«Такие люди прославляют Россию. Столетие человека, который многое отдал своей стране. Он и воевал, и создавал научный институт здесь, в Черноголовке. Вызывает большое преклонение всех жителей России и, конечно же, жителей Подмосковья. Мы отдаем слова благодарности таким людям. Благодарности в том, что они создали», — подчеркнул Вадим Хромов.

Источник фото: Анастасия Мушенок, «Черноголовская газета»

Значительное число работ Ивана Васильевича было направлено на решение важнейших проблем оборонного значения. При его участии создавались прогрессивные технологии отечественной промышленности. Эти работы получили высшую оценку правительства СССР. Иван Васильевич имеет множество правительственных наград, среди которых два ордена Красной звезды, орден Отечественной войны второй степени, орден Октябрьской революции.

А главное пожелание Ивану Васильевичу — крепкого здоровья и бодрости духа. Юбиляр пообещал через год вновь собрать всех за большим столом.