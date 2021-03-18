Растения и деревья из разных уголков мира собраны в старейшем дендропарке Московской области на территории Ивантеевского лесопитомника. Узнать об истории уникального места и посмотреть на редкие виды растений можно прямо из дома. Для этого достаточно включить видеоэкскурсию на сайте питомника.

Этот проект запустили в преддверии Международного дня лесов, который отмечается во всем мире 21 марта.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что бесплатные экскурсии в Ивантеевском дендропарке запустили три года назад. С уникальной коллекцией деревьев и растений с 2018 по 2019 год познакомились 3200 человек.

«С запуском видеоэкскурсий мы надеемся рассказать об этом удивительном месте, его создателях и истории большему количеству людей и заинтересовать новые поколения», — рассказала министр.

Дендропарк Ивантеевского лесопитомника старейший в Московской области. Более 80 лет назад его начал создавать советский ученый-дендролог и селекционер Александр Яблоков. Он привозил растения и деревья из разных уголков мира и создал настоящую живую энциклопедию флоры. Теперь познакомиться с уникальной коллекцией можно прямо не выходя из дома.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин рассказал, что сейчас в дендропарке представлено более 120 образцов растений и деревьев из Северной Америки, Европы, Сибири, Дальнего Востока, Японии.

«Заповедники, особо охраняемые природные территории, заказники, дендропарки, ботанические сады, помимо важной экологической роли, выполняют образовательную функцию. Жители и гости городских округов Подмосковья узнают много нового о природе и животных своего края, а в случае с Ивантеевским дендропарком — еще и о природе других стран», — отметил министр.

Видеоэкскурсии по дендропарку проведет инженер первой категории ФБУ «Рослесозащита» Татьяна Антонова. Она расскажет об истории появления уникальной коллекции растений и о самых редких живых экспонатах, которые там представлены.

Проект видеоэкскурсий по Ивантеевскому дендропарку создали при поддержке Министерства имущественных отношений Московской области, ФБУ «Рослесозащита», администрации городского округа Ивантеевка и местного телеканала. Отправиться на виртуальную экскурсию можно с сайта Ивантеевского лесопитомника.