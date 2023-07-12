Подмосковье 12 июля 2023, 14:15 Ивантеевский лесопитомник получил патент на самый популярный гибридный сорт фундука Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

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Сорт фундука Ивантеевского лесопитомника с 40-летней историей допустили к промышленному производству в России. Патент выдала Государственная комиссия по испытанию и охране селекционных достижений Минсельхоза России.

Гибридный сорт вывели еще в СССР, но из-за наступившей эпохи перестройки не успели его зарегистрировать. Спустя почти 40 лет этот ценный вид ореха сменил свой технический номер 42-19 на полноценное название — «Подарок Ваничевой» (в честь автора Светланы Георгиевны).

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«Теперь в состав коллекции Ивантеевских селекционных сортов фундука введен новый, десятый сорт. Его включение в реестр допущенных к промышленному производству открывает широкие возможности для аграриев по созданию плантаций орехов в разных регионах страны», — рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Сорт «Подарок Ваничевой» значительно опережает многие сорта по содержанию полезных веществ и характеризуется высокой урожайностью — до шести килограммов ореха с куста. Фундук на 24% крупнее самого крупного в мире сорта «Трапезунд». Выдерживает зимы до минус 40 градусов.

«Более 90% фундука сейчас импортируется из-за рубежа. Решая задачу по импортозамещению в Подмосковье, в лесопитомнике мы создаем все необходимые условия по масштабному выращиванию востребованной продукции» — добавила Адигамова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона. Он пообщался с руководителями сельхозпредприятий и обсудил планы по их развитию и поддержке.

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