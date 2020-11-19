Ивантеевку, Пушкинский и Красноармейск объединят в один городской округ

Источник фото: mosoblduma.ru

Жители округов поддержали идею объединения, сообщил глава Ивантеевки Максим Красноцветов. Оптимизация позволит повысить качество решения вопросов местного значения благодаря концентрации ресурсов.

«Теперь предстоит подготовить все необходимое для окончательного преобразования городских округов, провести выборы в Совет депутатов. Главное — как можно быстрее приступить к реализации задач, которые были сформулированы жителями муниципалитетов в рамках публичных слушаний», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Соединив три округа, Ивантеевку, Красноармейск и Пушкинский, мы получим положительный экономический эффект. Это позволит наладить оперативность в решении вопросов благоустройства, строительства, ремонта дорог, выделения земли многодетным семьям Максим Красноцветов глава Ивантеевки.

Объединение положительно скажется и на муниципальном управлении, добавил глава Ивантеевки.

Ранее сообщалось, что на социальную сферу в Подмосковье в 2021 году выделят более 90 миллиардов рублей.