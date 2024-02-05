Подмосковье 05 февраля 2024, 11:21 Иван Кара из Лобни победил на межмуниципальных соревнованиях по самбо Unsplash

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Воспитанник «Академии спорта» из Лобни отличился на межмуниципальных соревнованиях по самбо. Иван Кара выиграл золото в весовой категории до 88 килограммов.

Межмуниципальные соревнования по самбо проходили среди спортсменов в возрасте 14-16 лет. Лучших спортсменов, в числе которых был и Иван Кара, отбирали для участия в первенстве Московской области.

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Напомним, в конце 2023 года на территории «Академии спорта» открыли новую многофункциональную площадку. Заниматься там могут не только ученики спортшколы, но и все желающие. Разметка позволяет играть там в футбол, баскетбол, волейбол и большой теннис.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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