Подмосковье 22 апреля 2024, 12:31 Иван Дергаев из Солнечногорска победил на всероссийской олимпиаде по русскому языку Ученик из Солнечногорска победил на всероссийской олимпиаде Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Подведены итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. По итогам испытаний призером стал ученик Ложковской школы из Солнечногорска Иван Дергаев.

Финальный этап олимпиады по русскому языку проходил в Ставропольском крае с 13 по 19 апреля. К состязанию Ивана Дергаева подготовила учительница Ложковской школы Елена Оленина.

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«Поздравляю Ивана и его педагога-наставника. Солнечногорск гордится вашими достижениями! Отмечу, что в этом году в региональном этапе олимпиады приняли участие 163 ученика солнечногорских школ, причем 12 ребят стали победителями, а 45 — призерами!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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