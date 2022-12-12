Подмосковье 12 декабря 2022, 14:26 Итоговый подмосковный форум «Управдом» состоится 13 декабря в Раменском

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Форум, организованный при поддержке Министерства ЖКХ Подмосковья, объединит председателей многоквартирных домов и жилищных активистов региона. Они смогут рассказать о ходе реализации программы капремонта в своих городах и задать вопросы спикерам.

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Цель ежегодного мероприятия — сформировать диалог в сфере ЖКХ между населением и властью, чтобы вместе найти пути решения актуальных вопросов. В этом году участие в работе площадки примут вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, генеральный директор Фонда капитального ремонта Валерий Николов и другие спикеры.

«Мероприятие дает нам уникальную возможность услышать каждого жителя, получить обратную связь. Мы хотим еще раз узнать от жилищных активистов, как реализуется идущая реформа жилищно-коммунального хозяйства в каждом конкретном доме, какие возникают трудности», — отметил Антон Велиховский.

Регистрация для участников форума открыта с 9 декабря на сайте мероприятия. Там же можно направить свои вопросы и предложения в адрес спикеров и профильных министерств.

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