Подмосковье 30 декабря 2022, 09:23 Итоговый муниципальный форум «Управдом» прошел в Солнечногорске

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Последний в этом году муниципальный форум «Управдом» прошел в Солнечногорске. Он объединил на одной площадке председателей многоквартирных домов, управляющие компании и представителей администрации округа.

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Главной темой на повестке форума стал уход управляющей компании «ПИК-Комфорт». Она прекратила обслуживание 83 домов округа перед новогодними праздниками. Однако пока эти дома не включат в реестр другой организации, «ПИК-комфорт» будет нести за них полную ответственность и решать проблемы жильцов.

Также на форуме обсудили вопрос благоустройства придомовых территорий. По итогам голосования на портале «Добродел» в следующем году в Солнечногорском округе обновят 10 дворов.

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