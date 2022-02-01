Более 2 тысяч выпускников Подмосковья напишут итоговое сочинение в резервный день

Итоговое сочинение для школьников повторно проведут в Подмосковье 2 февраля. Участие примут более двух тысяч выпускников.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что это ребята, получившие незачет, и те, кто не пришел в основной день по уважительной причине.

Итоговое сочинение проведут в 73 пунктах. Все их оснастили с учетом необходимых требований.

«Следить за ходом проведения итогового сочинения будут 119 аккредитованных общественных наблюдателей», — отметила Каклюгина.

Выпускники узнают свои результаты не позднее 14 февраля. Кроме того, школьникам напомнили, что резервный день для написания итогового сочинения и изложения предусмотрели также 4 мая.