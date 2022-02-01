01 февраля 2022, 14:56
Более 2 тысяч выпускников Подмосковья напишут итоговое сочинение в резервный день
Итоговое сочинение для школьников повторно проведут в Подмосковье 2 февраля. Участие примут более двух тысяч выпускников.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что это ребята, получившие незачет, и те, кто не пришел в основной день по уважительной причине.
Итоговое сочинение проведут в 73 пунктах. Все их оснастили с учетом необходимых требований.
«Следить за ходом проведения итогового сочинения будут 119 аккредитованных общественных наблюдателей», — отметила Каклюгина.
Выпускники узнают свои результаты не позднее 14 февраля. Кроме того, школьникам напомнили, что резервный день для написания итогового сочинения и изложения предусмотрели также 4 мая.