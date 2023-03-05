Подмосковье 05 марта 2023, 14:29 Итоги заочного отборочного этапа областного проекта «Театральный поединок — 2023» подвели в Подмосковье

Читать 360tv в

В Московской области подвели итоги заочного отборочного этапа проекта «Театральный поединок — 2023». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Реклама

Участниками образовательной и конкурсной программ четвертого сезона проекта станут 32 коллектива из 27 городских округов. Мастер-классы по импровизации от тренеров проекта пройдут более чем для 600 человек.

Проект «Театральный поединок» в четвертом сезоне вышел на новый уровень — его включили в перечень творческих мероприятий в сфере художественного образования Московской области на 2023 год.

Впервые в проекте примут участие коллективы школьных театров. А те, кто не попал в основной список участников, получили специальное предложение от проекта «Театральный поединок».

В Подмосковье к сентябрю достроят 20 современных школ и 11 детских садов, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».