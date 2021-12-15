Предложения жителей воплотят в реальность в Подмосковье. Итоги встречи в приемной губернатора

Бесплатные показы фильмов начнут проводить в школах Подмосковья. Об этом просили учителя из Красногорска — обращение дошло до губернатора Андрея Воробьева. А в Реутове, например, вскоре появится долгожданный переход через железную дорогу. Эти и другие вопросы обсудили в приемной главы региона.

Зачастую жители Подмосковья оставляют свои предложения на портале «Добродел», пишут письма на имя губернатора, а иногда и президента. Кого-то приглашают в общественную приемную главы региона.

Регулярно на этих встречах обсуждают частные вопросы, будь то школа, дорога или больница. Для жителей это возможность быстрее получить ответ, для власти — понять, какие проблемы волнуют людей.

«Традиционная встреча с жителями. Я хочу поприветствовать вас. С удовольствием выслушаю вопросы», — начал Воробьев.

Кино в школах

Учитель русского языка Ирина Кулешова обратилась к главе Подмосковья с просьбой организовать бесплатные показы фильмов в школах или домах культуры.

По ее словам, сейчас дети стали много времени проводить в гаджетах, а этот проект помог бы увлечь их интересным кино с хорошим смыслом.

«Андрей Юрьевич, хотела от лица учителей обратиться к вам с просьбой помочь с организацией показов художественных и документальных фильмов, чтобы ребята приходили классами. Потому что, например, дома они один на один с телевизором, а здесь мы все-таки обсуждать хотим. Нам нужно сохранить это поколение, сохранить память о наших дедах и прадедах», — сказала Ирина Кулешова.

Воробьев отметил, что это хорошая инициатива, но важно не заставлять детей смотреть какое-то определенное кино, а еще и прислушиваться к их интересам.

Я с вами согласен, что это очень востребовано. Осталось детей увлечь. Не заставлять, а увлечь. <…> Есть фильмы, которые могут много нового открыть детям. Характер, целеустремленность. Я с вами абсолютно солидарен. Надо подумать и о том, какие фильмы дети хотят Андрей Воробьев.

Во время встречи он обратился к заместителю председателя правительства региона Ирине Каклюгиной и спросил, есть ли возможность показывать фильмы на интерактивных досках в школах.

«Да, безусловно, такая возможность есть. Системно, наверное, в школах мы пока что фильмы не показываем, но займемся этим. Системно займемся, чтобы в школах такие просмотры были», — отметила Каклюгина.

Губернатор добавил, что важно и умение педагогов владеть технологиями, ведь все больше функций уже переводят в «цифру».

«Очень важно, чтобы и преподаватели владели техническими возможностями. Потому что раньше в нашу школу привозили бабину, транслировали это все в актовом зале по специальной будке. Но сейчас это все уже в прошлом — можно делать все в „цифре“», — заключил Воробьев.

Переход в Реутове

Насчет нового перехода жительница Реутова Алла Шульгина сначала написала на «Добродел». Ей позвонили и пригласили в общественную приемную.

От лица жителей она попросила о строительстве перехода с лифтами над железной дорогой между микрорайоном 10А и северной частью города.

Просьбу услышали — в первом квартале 2022 года начнется разработка проекта, а открыть новый переход планируют до конца 2023-го. Это упростит путь для 30 тысяч жителей.

Школа в Долгопрудном

Мама ученика пятого класса Светлана Коношевич попросила губернатора ускорить возведение пристройки к школе № 14 в Долгопрудном.

Почти 20% ребят там сейчас учатся во вторую смену. Открытие новой пристройки на 300 мест уже включили в программу, но родители переживали, выполнят ли работу в срок.

Но поводов для волнения нет: срок начала строительства — декабрь этого года, а окончания — декабрь 2023-го.

Пристройка поможет снизить дефицит мест для учеников. Она сократит вторую смену и улучшит условия образования.