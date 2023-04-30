Подмосковье 30 апреля 2023, 20:33 Итоги всероссийской олимпиады по литературе подвели в Подмосковье

Читать 360tv в

Завершился финальный этап Всероссийской олимпиады по литературе, который проходил в гимназии имени Е. М. Примакова в деревне Раздоры Одинцовского городского округа. В заключительной стадии принимали участие 317 старшеклассников из 88 регионов России, в том числе и школьники из Луганской и Донецкой Народных Республик.

Победителями стали 26 представителей 14 субъектов страны, дипломы призера получил 121 участник из 38 регионов. Лучшие результаты показали старшеклассники из Москвы, Подмосковья, Челябинской, Вологодской, Новосибирской, Ростовской области, а также представители Пермского и Краснодарского края и республики Татарстан.

Реклама

По словам председателя жюри олимпиады, доктора филологических наук Светланы Красовской, география регионов победителей и призеров соревнования разнообразна. Существует система подготовки школьников к олимпиадам, которая работает во всех регионах страны.

«Литература — один из немногих школьных предметов, который учит универсальным навыкам общения с миром, презентации себя, умению формулировать и даже создавать новые смыслы. Важны креативность, начитанность, насмотренность, способность мыслить неординарно. Уверена, чем больше у ребят в юности будет такой практики, тем успешнее они будут в будущем», — добавила Красовская.

Заключительный этап по литературе состоял из двух письменных и одного устного тура. Также в рамках мероприятий прошел конкурс чтецов «СТИХийный баттл», где 60 школьников представили произведения любимых поэтов. Кроме того, старшеклассники посетили знаковые объекты Подмосковья и встретились с писателем, лауреатом премии «Национальный бестселлер» Алексеем Сальниковым.

«Московская область принимала заключительный этап олимпиады впервые. И я рада, что на нашей площадке собрались лучшие именно в литературе. На базе Гимназии Примакова мы создаем крупнейший в России гуманитарный кластер. Убеждена, что изучение гуманитарных наук является важной составляющей фундаментального образования, формирует культурный код, ценностные ориентиры, критическое мышление, помогает нам эффективно общаться друг с другом, — рассказала директор гимназии и центра „Взлет“ Майя Майсурадзе.

Ранее с участниками олимпиады по литературе пообщался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что кластерный подход — это то, что дает возможность повысить качество образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».