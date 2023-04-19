Подмосковье 19 апреля 2023, 09:46 Итоги всероссийской акции учета зимующих птиц подвели в Подмосковье Фото Анны Евсеевой

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Итоги очередного этапа акции по учету зимующих птиц «Серая шейка» подвели в Подмосковье. Ее проводят в течение 10 лет при поддержке Минэкологии региона. Так, учетчики обнаружили свыше пяти тысяч крякв и трех тысяч гоголей.

По словам главы министерства Тихона Фирсова, итоги акции показали, что с каждым годом в Подмосковье остается зимовать все больше водоплавающих птиц. Учетчики прошли около 134 километров по течению Москвы-реки и 47 — вдоль Оки.

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«Больше всего было встречено зимующих крякв — свыше 5 тысяч птиц. На втором месте по численности — гоголь, этих пернатых насчитали 3100, топ замкнула серебристая чайка — 1370 особей. Кроме того, наблюдатели встречали серую цаплю, чомгу, морянку, большого крохаля, сизую чайку, чирка-свистунка, мандаринку и других птиц», — сказал он.

Министр добавил, что в регионе также обнаружили зимородку, которая редко отказывается от сезонной миграции, а также орлана-белохвоста, который находится в Красной книге Подмосковья.

Тихон Фирсов отметил, что нет ничего аномального в том, что птицы остаются зимовать в регионе, — для них есть достаточно кормовой базы, а относительно мягкие зимы помогают им без труда пережить холодный сезон.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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