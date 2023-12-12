Подмосковье 12 декабря 2023, 12:19 Итоги всероссийского турнира по гандболу «Герои города» подвели в Чехове фото: пресс-служба турнира "Герои города"

Читать 360tv в

Всероссийские соревнования по гандболу среди юношей, девушек, женщин, мужчин-любителей и профессионалов завершились в Чехове. Всего в турнире «Герои города» приняли участие 52 команды из 13 городов.

В категории «Мужчины. Профессионалы» представители Подмосковья заняли второе и третье места. Золото взял спортсмены из Казани. ​Среди любителей на первую ступень пьедестала взошли представители Казани, на вторую — команда из Чехова. Тройку лидеров замкнули спортсмены из Москвы.

Реклама

​Среди женщин победу одержала также команда из Казани. На втором и третьем местах оказались спортсменки из Москвы.

Клуб «Вымпел» из Чехова одержал победу среди юношей. Второе место заняли представители чеховского техникума. На третьем месте оказался клуб «Горно-Алтайск». Девушки же заняли все три места.

​Турнир среди любителей гандбола состоялся уже в 12-й раз и завершился 10 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».