Подмосковье

21 декабря 2022, 11:23

Итоги всероссийского конкурса по методикам преподавания китайского языка подвели в МГОПУ

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Студенты педагогических вузов всей России приняли участие в конкурсе на разработку новых методик преподавания китайского языка. Победителей определили в МГОПУ.

Лучшей в номинации «Разработка технологической карты урока китайского языка» стала студентка Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского Елизавета Кишинская.

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Виктория Андреева из Орловского государственного университета имени Тургенева представила лучшую разработку плана-конспекта внеклассного мероприятия по предмету «Китайский язык».

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Студентка Рязанского государственного университета имени Есенина Анастасия Никифорова победила в номинации «Эссе».

Организаторами конкурса выступили подмосковный центр китайского языка и культуры МГОПУ и Ассоциация педагогов Московской области «Учителя китайского языка».

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