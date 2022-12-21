21 декабря 2022, 11:23
Итоги всероссийского конкурса по методикам преподавания китайского языка подвели в МГОПУ
Студенты педагогических вузов всей России приняли участие в конкурсе на разработку новых методик преподавания китайского языка. Победителей определили в МГОПУ.
Лучшей в номинации «Разработка технологической карты урока китайского языка» стала студентка Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского Елизавета Кишинская.
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Виктория Андреева из Орловского государственного университета имени Тургенева представила лучшую разработку плана-конспекта внеклассного мероприятия по предмету «Китайский язык».
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Студентка Рязанского государственного университета имени Есенина Анастасия Никифорова победила в номинации «Эссе».
Организаторами конкурса выступили подмосковный центр китайского языка и культуры МГОПУ и Ассоциация педагогов Московской области «Учителя китайского языка».
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