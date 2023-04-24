Подмосковье 24 апреля 2023, 10:01 Итоги творческого конкурса детских поделок о полиции подвели в Воскресенске

Читать 360tv в

Итоги отборочного этапа всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа» подвели в Воскресенске. Участие в конкурсе приняли ребята в возрасте от шести до 14 лет. Для своих поделок они использовали картон, пластилин, фломастеры и текстиль.

Конкурс детских поделок посвящен 305-летию полиции и 40-летию со дня образования пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел Российской Федерации.

Реклама

Лучшие работы выбрали сотрудники полиции совместно с заместителем председателя Общественного совета при УМВД Екатериной Ивановой. Победителями стали Алина Князева, Дмитрий Трухачев и Полина Князева. Их поделки примут участие в региональном этапе конкурса «Полицейский Дядя Степа».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».