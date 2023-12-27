Подмосковье 27 декабря 2023, 16:16 Итоги творческих достижений студентов в декабре подвели в ГСГУ Министерство образования МО

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Итоги творческих достижений студентов за декабрь подвели в ГСГУ. Они получили наряды и дипломы на международных конкурсах.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, студенческий театр «Веснянка» стал лауреатом первой степени Международного конкурса-фестиваля «Дыхание зимы». Коллектив также получил звание «Победитель национальной премии» и «Прорыв года-2023. Таланты Евразии».

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Первое место в международном конкурсе «Мир искусства. Москва» и третье на конкурсе «Жар-птица России» занял танцевальный коллектив Norules.crew.

Диплом второй степени получил творческий коллектив Ardent на всероссийском хореографическом конкурсе-фестивале «Мир искусств».

«Благодарственное письмо от главы городского округа Коломна вручили студентке ФФ Александре Буздиной. Весь год руководитель университетского творческого коллектива „Прима“ активно участвовала в вузовских и городских событиях», — добавили в министерстве.

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