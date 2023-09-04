Подмосковье 04 сентября 2023, 15:49 Итоги театральной премии имени Железкина подвели в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Театральная премия имени Железкина прошла в Мытищах. Участники представили перед жюри девять постановок. Лучшими стали спектакли театра «Луч» из Ярославля и кукольных театров из Кургана и Чувашии.

Постановка «Корова» победила в номинации «Лучший кукольный спектакль для взрослых». Ее представил Курганский театр кукол «Гулливер». Среди детских кукольных спектаклей отметили «Сказку о Ежике, волшебном лесе и еще кое о чем…». Его привез Чувашский государственный театр кукол.

Реклама

Также лучшим любительским спектаклем признали «Антигону», поставленную театром «Луч» из ярославского «Центра детей и юношества». Победители в каждой номинации получили премию от 500 до 850 тысяч рублей.

«Мы живем в энергичном веке, все быстро меняется, мы куда-то спешим и иногда даже не успеваем за временем. Искусство заставляет нас на секунду остановиться и подумать, оценить, поразмыслить. Это, наверное, самое главное, что дает нам культура. И большое вам спасибо за ваше творчество и произведения», — поблагодарила участников конкурса глава Мытищ Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подходе к обучению в школах искусств региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».