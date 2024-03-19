Подмосковье 19 марта 2024, 12:22 Итоги студенческого конкурса профессионального мастерства в сфере туризма подвели в Подмосковье Министерство образования Московской области

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Церемония закрытия регионального этапа чемпионата «Профессионалы» прошла в Серпуховском колледже. Об итогах конкурса сообщили в пресс-службе министерства образования.

Участники из разных образовательных учреждений Подмосковья продемонстрировали свои навыки и знания в сфере туризма. В итоге первое место занял Серпуховской колледж в составе Софьи Пивоваровой и Александры Румянцевой. Наставником студентов выступила Ирина Закатина.

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Второе место также досталось студентам Серпуховского колледжа — Анне Гусевой и Елене Вырупаевой.

Третье место заняли Елизавета Пикуль и Лидия Зуброва из колледжа при Российском государственном университете туризма и сервиса.

Победители регионального этапа примут участие в отборочных соревнованиях к национальному чемпионату.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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