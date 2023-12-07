Подмосковье 07 декабря 2023, 14:20 Итоги сезона кикшеринга подвели в Подмосковье Unsplash

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Четвертый сезон кикшеринга завершился в Подмосковье. В Минтрансе региона подсчитали, что количество поездок на арендованных электросамокатах выросло в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом.

Минтранс Подмосковья

«Сезон проката в большинстве подмосковных городов открылся в середине апреле и завершился в конце ноября. За это время сервисом кикшеринга воспользовались более 10 миллионов раз», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Лидерами по аренде самокатов стали Красногорск (1,5 миллиона поездок), Люберцы (свыше 1,3 миллиона поездок) и Мытищи (около миллиона поездок).

В этом сезоне для жителей Подмосковья подготовили более 40 тысяч электросамокатов, которые можно было арендовать в 13 тысячах парковочных зон. Среднее время аренды составило 20 минут, а среднее расстояние — пять километров. Самую долгую поездку зафиксировали в июне в Мытищах — один пользователь за раз проехал 42 километра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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