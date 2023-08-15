15 августа 2023, 06:00
Итоги региональной литературной викторины для школьников подвели в Подмосковье
В Подмосковье подвели итоги региональной литературной викторины для школьников. В этом году свои знания проверили более четырех тысяч учащихся.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, задания посвятили творчеству писателей-юбиляров. Также участники викторины отвечали на вопросы о русских народных сказках и отечественной классике.
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Списки победителей и призеров состязания опубликовали на сайте Академии социального управления.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.
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