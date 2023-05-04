Подмосковье 04 мая 2023, 00:26 Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады для учителей подвели в Подмосковье АСОУ

Читать 360tv в

В Московской области назвали победителей регионального этапа Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей «ДНК науки». Об этом сообщили в министерстве образования региона.

«В нем приняли участие 86 учителей физики, химии и биологии из более чем 30 муниципальных образований Подмосковья», — уточнили в ведомстве.

Реклама

В соревновании победили учитель физики из лицея «Дубна» Татьяна Кузнецова, учитель химии из школы № 5 в Подольске Анна Моисеева и учитель биологии из школы № 17 в Коломне Елена Короткова. Теперь им предстоит презентовать Московскую область в финале олимпиады.

Региональным координатором мероприятия выступал ИРО АСОУ.

Ранее с участниками олимпиады по литературе пообщался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что кластерный подход — это то, что дает возможность повысить качество образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».