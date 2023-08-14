Подмосковье 14 августа 2023, 18:56 Итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» подвели в Подмосковье Unsplash

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Победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» определили в Подмосковье. Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина заявила, что лидерами стали Долгопрудный, Орехово-Зуево и Одинцово.

«Эти округа набрали максимальное количество баллов и представили лучшие практики в сферах малого и среднего предпринимательства, улучшения инвестиционного климата территории, а также управления муниципальными финансами», — подчеркнула Масленкина.

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Конкурс проводится ежегодно для выявления и поддержки лучших практик по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения. Принять участие можно в пяти номинациях: градостроительная политика, муниципальная экономическая политика, обеспечение эффективной обратной связи с жителями, укрепление межнационального мира и согласия, а также модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий.

В этом году участие в региональном этапе конкурса в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» приняло 39 городских округов Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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