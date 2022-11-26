Подмосковье 26 ноября 2022, 13:56 Итоги реализации наказов жителей подвели в Балашихе РИА «Новости»

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Депутаты «Единой России» собрались в Салтыковской гимназии для обсуждения того, как в 2022 году реализовывались наказы жителей Балашихи. Секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов постановил провести подобные заседания в каждом муниципалитете Подмосковья.

«Все наказы и инициативы легли в основу народной программы. Они нашли свое отражение в федеральных и региональных законопроектах, были подкреплены бюджетным финансированием», — заявил Брынцалов.

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Реализация проектов, основанных на инициативах местных жителей, стала главной задачей властей на ближайшие пять лет. Для контроля выполнения наказов появились 10 комиссий, состоящих из депутатов и министров.

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По словам Брынцалова, 20 тысяч инициатив сейчас на этапе реализации. Они получили финансирование из областного бюджета. Депутаты уже исполнили 1970 наказов, которые являются крупными инфраструктурными объектами, заключил политик.

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Он отметил, что реализация проектов, основанных на инициативах местных жителей, стала главной задачей властей на ближайшие пять лет. Для контроля выполнения наказов появились 10 комиссий, состоящих из депутатов и министров.

По словам Брынцалова, 20 тысяч инициатив сейчас на этапе реализации. Они получили финансирование из областного бюджета. Депутаты уже исполнили 1970 наказов, которые являются крупными инфраструктурными объектами, заключил политик.