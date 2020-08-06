Итоги реабилитации детей после COVID-19 подвели в Подмосковье

Первая смена детей, которые переболели COVID-19, прошла реабилитацию в Детском клиническом многопрофильном центре (ДКМЦ) Московской области. Санаторное отделение центра специально переоборудовали, чтобы помочь маленьким пациентам избавиться от последствий тяжелой болезни.

Сейчас в ДКМЦ находятся 24 ребенка. 40 детей уже прошли весь цикл процедур по восстановлению после COVID-19. Их отправили домой.

«Специальные упражнения позволяют изменять функциональную емкость легких и другие параметры газообмена, улучшают кровоснабжение, помогают восстановить правильное дыхание у ребенка», — рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Московской области, главный врач ДКМЦ МО Нисо Одинаева.

Чтобы отправить своего ребенка на реабилитацию, родителям нужно обратиться к участковому врачу, который подготовит необходимые документы и направит их в санаторно-курортный отдел центра. Врачи ДКМЦ перезвонят, чтобы выбрать подходящую дату.

Подмосковные врачи за все время пандемии выявили 64 397 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 1120 человек. Вылечились 47 811 пациентов.