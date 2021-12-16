Итоги работы в сфере развития молодежной политики и патриотического воспитания подведут в Подмосковье

Главное управление социальных коммуникаций проведет итоговое мероприятие для молодежи Подмосковья. Оно состоится 16 декабря в концертном зале Vegas City Hall. Там подведут итоги работы в сфере развития молодежной политики, патриотического воспитания и социально значимых инициатив.

Почетными гостями мероприятия станут министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе, депутат Госдумы, руководитель подмосковного регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Александр Толмачев, председатель МОО «Российский Союз Молодежи» Артем Репяхов, руководитель подмосковного отделения МООО «РСО» Павел Ковалев, руководитель проекта «Город А» Михаил Иванов и главный медиаволонтер Подмосковья, лауреат премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен» и премии «Медиана» Егор Балев.

Главное управление социальных коммуникаций также запускало конкурс на лучшие молодежные проекты и практики. Он должен был выявить самых активных и талантливых представителей молодого поколения Подмосковья. На мероприятии молодых ребят наградят за значимый вклад в развитие молодежной политики региона за прошедший год.

Конкурс организовали для поощрения разработки и реализации инновационных программ работы с молодежью в Подмосковье. Кроме того, его провели для также создания в Подмосковье системного подхода к развитию компетенций и навыков у молодых ребят в разных сферах жизни: политической, творческой, культурной и социальной.

На торжественном мероприятии выступят почетные гости, пройдет награждение активистов в сфере молодежной политики и подведение итогов этого года. Ребята смогут принять участие в паблик-токе «Перспективы развития молодежной политики» с приглашенными экспертами, задать интересующие их вопросы и обсудить дальнейшие планы развития на 2022 год. Мероприятие завершится праздничным концертом.