Подмосковье 13 декабря 2023, 17:27 Итоги работы третьего трудового семестра областного отделения РСО подвели в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Итоги работы третьего трудового семестра регионального отделения РСО подвели в на базе молодежного центра «Импульс» в Мытищах. Он длился все лето.

«Сейчас в рядах реготделения РСО состоит более 3,4 тысячи активистов, 2121 из которых были трудоустроены в рамках летнего трудового семестра. Ребята работали не только на территории нашего региона, но и на крупных всероссийских объекта», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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Активисты работали в сервисной, строительной, педагогической и сельскохозяйственной сферах. Например, вожатые в рядах отряда «Дельфин.ру» помогали восстанавливать мемориальный комплекс «Саур-Могила» в ДНР. Также молодые люди поучаствовали в сборе урожая в Подмосковье.

Региональное отделение движения стало лидером среди студотрядов в ЦФО.

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