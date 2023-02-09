Подмосковье 09 февраля 2023, 20:31 Итоги работы с молодежью в 2022 году подвели в Егорьевске

Читать 360tv в

В Егорьевске подвели итоги работы с молодежью в прошлом году. Сейчас в округе проживает порядка 25% людей в возрасте от 14 до 35 лет. Молодежной политикой в Егорьевске занимается центр «Маяк».

«Показатели рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению достижения целевых показателей развития региона „Вовлеченность в добровольчество“ и „Молодежная политика“ выполнены в полном объеме», — сообщил начальник управления спорта и молодежной политики администрации Егорьевска Вадим Пожарский.

Реклама

По его словам, по данному показателю округ находится на первом месте.

Реклама

В прошлом году в приоритет ставили вовлечение молодых людей в волонтерскую деятельность, гражданско-патриотическое воспитание, развитие инициатив, организации отдыха и другие направления.

Также в 2022 году 16 сотрудников центра «Маяк» прошли обучение, которое касается детско-родительских отношений, медиа-направления, профилактике зависимостей у подростков и других тем. Волонтеры продолжают вести проекты «Доброе дело», «Письмо защитнику», «Лес Победы», «Открытка ветерану» и прочие.

«На базе молодежного центра „Маяк“ начал работу Центр помощи семьям мобилизованных. Ведется сбор гуманитарной помощи как от предприятий и учреждений округа, так и от самих жителей», — добавил Вадим Пожарский.

За год в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию поучаствовали более 10 тысяч человек. Например, ребята проводили флешмобы ко Дню России и Дню государственного флага, акции памяти. Также в округе работают над выявлением лидеров и ведением их проектов.

«Семь учащихся нашего колледжа педагогики и искусства стали призерами Всероссийского конкурса „Большая перемена“», — заявил Пожарский.

Двое студентов колледжа победили в конкурсе профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями и получили денежные премии. В июне 2022 года 433 студента прошли производственную практику в Егорьевске. Из них 155 человека устроились на работу. Также в прошлом году 25 молодых людей наградили стипендиями округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».