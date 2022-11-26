Подмосковье 26 ноября 2022, 04:17 Итоги работы по поддержке регионального бизнеса подвели в Подмосковье

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Промежуточные итоги деятельности по поддержке регионального бизнеса подвели участники заседания Общественного совета при Уполномоченном Подмосковья. Предпринимательство продолжает сохранять лидирующие позиции во всех отраслях производства в Московской области.

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«Основными проблемами остаются административные барьеры. При этом в Московской области нет системных проблем для предпринимательства, а поддержка малого и среднего бизнеса год от года улучшается», — заявил председатель Московского областного отделения «Опора России» Владислав Корочкин.

Несмотря на некоторые сложности бизнес в Московской области успешно сохранил первые места практически во всех отраслях производства. С 2020 по 2022 год число компаний, которые получают региональную помощь, увеличилось в три раза. Также в ходе заседания Общественного совета участники согласовали план противодействия коррупции на следующий год.