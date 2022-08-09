Итоги работы перевозчиков во втором квартале 2022 года подвели в Подмосковье

В Московской области подвели итоги работы перевозчиков общественного транспорта по итогам второго квартала текущего года. Результаты обнародовали в Минтрансе Подмосковья и поделились, что самым лучшим перевозчиком в регионе стал ООО «Альфа-Мобил М», работающий в Жуковском, Люберцах, Котельниках и Химках.

На втором месте оказался ИП Ясюк Д. А. из Наро-Фоминска, который значительно повысил свои позиции во втором квартале этого года. АО «МОСТРАНСАВТО» и ООО «КрасАвто» (Автолайн) из Красногорского округа заняли третье и четвертое места. Впервые за несколько лет в пятерку лидеров вошел перевозчик из Балашихи ООО «Автолидер», который занял пятое место.

Как поделилась заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова, каждый квартал производится оценка работы перевозчиков сразу по десяти критериям. Главными из них остаются выполнение рейсов и четкость расписания.

«Основными критериями оценки являются выполнение рейсов и соблюдение расписания, наличие расписания на остановках, соответствие транспортных средств общему брендингу Подмосковья, отсутствие жалоб на работу перевозчика и административных правонарушений, а также отсутствие налоговых задолженностей», — рассказала Анна Кротова.

Работа всех перевозчиков, занявших последние позиции в рейтинге, будет рассмотрена на рабочей группе с представителями министерства транспорта Подмосковья.