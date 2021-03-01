Итоги работы общественного транспорта в зимний период подвели в Подмосковье

Различные меры для обеспечения бесперебойного движения общественного транспорта в Подмосковье были приняты этой зимой. Об этом рассказала и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова в ходе оперативного совещания с губернатором региона Андреем Воробьевым.

«При неблагоприятных погодных условиях особое внимание было уделено работе общественного транспорта Подмосковья. Контролируется график движения, число транспортных средств на маршруте. Мы увеличили число автобусов на самых загруженных направлениях, также у крупных жилых комплексов были организованы ночные стоянки автобусов, что позволило исключить срывы рейсов в утренний час пик», — сообщила Анна Кротова.

Также на наиболее загруженных направлениях в Домодедове, Люберцах, Котельниках, Красногорске и Ленинском округе увеличили выпуск транспорта на 60 автобусов, обеспечили наличие резерва автобусов, которые дежурили на крупных станциях и у метро. В сильные морозы организовали бесплатную раздачу чая на автобусных остановках, автостанциях, автовокзалах и железнодорожных станциях.

На железнодорожной инфраструктуре на 20% усилили бригады по содержанию подвижного состава, увеличили почти на тысячу человек число рабочих для очистки путей, станций и пешеходных переходов.