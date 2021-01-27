Итоги работы МЧС за год подвели в Подмосковье

В 2020 году служба МЧС Подмосковья помогала в борьбе с кронавирусной инфекцией. Помимо этого, ведомство занималось привычными вопросами: тушением пожаров, ликвидацией последствий чрезвычайных происшествий. Об итогах года рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

Подразделения МЧС весь год находились на дежурствах круглосуточно и бесперебойно, пандемия не повлияла на работу ведомства. Сотрудники работали с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.

Сотрудники МЧС помогали дезинфицировать объектов инфраструктуры Подмосковья: медицинские учреждения, школы, вокзалы, остановки общественного транспорта, торговые центры и многое другое.

За год в Московской области произошло семь чрезвычайных ситуаций. Четыре из них связаны с жесткой посадкой частных легкомоторных самолетов и вертолетов. Служба МЧС своевременно реагировала на все ситуации и ликвидировала последствия.

В весенне-летний период сотрудники МЧС занимались устранением подтоплений на участках жителей 27 округов.

Помимо этого, ведомство сотрудничало с пожарными во время пожароопасного сезона. В этом году в регионе возникло 272 очага природных пожаров, это на 20% меньше, чем в прошлом. Все возгорания быстро тушили, не допуская распространения на большие территории.

Также спасатели проинспектировали места для купания, к эксплуатации допустили 92 пляжа.

По губернаторской программе «Безопасность Подмосковья» продолжилось строительство новых пожарных депо. В 2020 году ввели в эксплуатацию объекты в Балашихе, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде и Люберцах.

Сотрудники МЧС активно занимались профилактической работой с жителями региона. За год спасатели провели свыше 500 рейдов по магазинам фейерверков, более 42 тысяч подворовых обходов и встреч с населением, порядка тысячи занятий с детьми.

В год 30-летия МЧС России вместе с властями Московской области провели перевооружение пожарно-спасательных подразделений ведомства. Для спасателей купили более 100 единиц специальной пожарной и спасательной техники, а также современные катера в подразделения ГУ МЧС России по Московской области и Московской областной противопожарно-спасательной службы. В 2021 году оснащение и переоснащение подразделений продолжат.