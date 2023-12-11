Подмосковье 11 декабря 2023, 14:57 Итоги работы антикоррупционной комиссии подвели в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Антикоррупционная комиссия продолжает работу в Одинцовском округе. Итоги ее работы за 2023 году подвели на заседании в администрации муниципалитета.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Приоритетными направлениями работы антикоррупционной комиссии в 2024 году будут: обеспечение декларационной кампании, оценка коррупционных рисков, формирование нетерпимости к коррупции.

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«В текущем году по результатам мониторинга направлено 139 профилактических сообщений, 13 сотрудников администрации прошли обучение по повышению квалификации в сфере противодействия коррупции. Еще 343 работника приняли участие в занятиях по систематизации и углублению знаний в данной области», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Округ показал хорошие результаты в сфере противодействия коррупции.

«По итогам 11 месяцев было выявлено 92 коррупционных преступления. В том числе получение взятки — 21 преступление, дача или попытка дачи взятки — 17 преступлений, посредничество во взяточничестве — 16, мошенничество с коррупционной окраской — 32. При этом 66 преступлений относятся к категориям тяжких, особо тяжких и совершенных в крупном и особо крупном размере», — отметил начальник УМВД России по Одинцовскому округу Игорь Лопатин.

За высокие показатели работы специалистам комиссии вручили благодарственные письма главы Одинцовского округа.

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