Итоги программы «Навигатор инноватора» подвели в Дубне | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 16:30 Итоги программы «Навигатор инноватора» подвели в Дубне

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Программа «Навигатор инноватора. Дубна» завершилась. В ней участвовали почти 200 студентов, молодых ученых и предпринимателей. Об этом сообщила зампред правительства, глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Участники программы на протяжении четырех дней изучали инструменты подхода Lean Startup, проводили интервью, анализировали рынки своих проектов и учились эффективно презентовать их.

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В финал программы вышли 193 человека, а свои проекты на суд жюри смогли представить десять участников. Директор Открытого университета Сколково Екатерина Морозова рассказала, что проект собрал лучших студентов и представителей бизнеса региона.

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«Участие в программе от Сколково позволило получить необходимые и крайне ценные знания по коммерциализации научных разработок и уточнить траекторию развития проектов», — подчеркнула она.

Лучшим проектом стал GreenSpace — о выращивании зелени на месте потребления при помощи вертикальных ферм. Второе место получил NOE-VR, задача которого — помочь клиникам поддерживать квалификацию хирургов при помощи симулятора с макетом глаз. На третьем месте оказался проект OpenMinded о снижении издержек производства при помощи видеоаналитики.

Екатерина Зиновьева напомнила, что в Подмосковье расположено восемь из 13 наукоградов страны, среди которых Дубна. Регион делает все возможное, чтобы поддерживать развитие этой сферы. Так, ежегодно вручается премия для молодых ученых, которую в этом году получили 14 человек и один авторский коллектив.

«Уверены, что программа „Навигатор инноватора. Дубна“ стала отличной стартовой площадкой молодых ученых, инженеров и начинающих предпринимателей Московской области, создающих инновационные технические проекты», — отметила глава Мининвеста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.