Более 220 новых лифтов и 2500 обновленных домов. Итоги программы капремонта подвели в Подмосковье

В 2019 году в Подмосковье капитальный ремонт сделали в 2,5 тысячи домов. О выполненных работах и планах на следующий год рассказали на брифинге в РИАМО.

Источник фото: телеканал «360»

За время существования подмосковной программы капитального ремонта, с 2014 по 2019 год, в регионе капитальный ремонт сделали в более чем 11,2 тысячи многоквартирных домов. Это улучшило жилищные условия более 1,7 миллиона жителей Подмосковья.

За 2019 год коммунальные службы провели капремонт почти в 2,5 тысячи домов.

Активно проводились работы по замене старых лифтов. С 2014 по 2018 годы коммунальщики заменили более 9,5 тысячи лифтов в 3,2 тысячи домов.

Только за 2019 год удалось заменить 228 лифтов, и до конца года этот показатель увеличится еще на 400.

В капитальный ремонт входит определенный перечень работ, которые обязательно должны быть выполнены. Среди них капитальный ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений, фундамента, замена лифтового оборудования, техническое обследование общего имущества в доме, утепление фасада, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Всю подробную информацию любой житель Московской области может узнать на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья. Там есть актуальная информация о всех домах.

В личном кабинете по лицевому счету можно узнать о его состоянии, а также пройти опрос пожеланий к внешнему виду своего дома.

На общем сайте Фонда предоставлена полная информация о бюджете на каждый дом, размер минимального взноса, общая стоимость программы ремонта, состав ремонтных работ. Также на портале есть раздел «Карты», на котором любой зарегистрированный пользователь может найти свой дом получить максимальную информацию о ходе и порядке проведения капитального ремонта в нем, планов, сроков, сбор средств, и в какие программы по годам включены типы ремонта на работы.