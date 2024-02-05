Подмосковье 05 февраля 2024, 16:35 Итоги программы губернатора «Чистая вода» подвели в Подмосковье Мин ЖКХ

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Программа «Чистая вода» работает в Подмосковье уже девять лет. За это время в регионе построили и модернизировали 535 объектов питьевого водоснабжения в 48 округах. Это новые водозаборные узлы, станции водоочистки и водоподготовки, водоводы.

«Программа позволила улучшить качество водоснабжения для 2,5 миллиона жителей региона и обеспечить рост показателя обеспеченности чистой водой по данным Роспотребнадзора с 83,2% до 94,1%, а городского населения — до 96,9%», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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В 2024 году работы по реконструкции водозаборных узлов и станций очистки воды продолжатся в городских округах Талдомский, Ленинский, Егорьевск, Дмитровский, Солнечногорск, Мытищи. Планируется строительство новых магистральных сетей и водозаборных узлов в городских округах Кашира, Люберцы, Чехов, Домодедово.

3 февраля в округе Серебряные Пруды открыли новый водозаборный узел со станцией обезжелезивания. Он находится в деревне Мочилы. Объект приняли заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов, глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин, генеральный директор «ЭкоСтройИнвест» Павел Банит и директор МУП «РСО го Серебряные Пруды» Сергей Устинов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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