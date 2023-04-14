Подмосковье 14 апреля 2023, 11:46 Итоги проекта «Культура малой родины» подвели в Одинцове

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Итоги федерального проекта «Культура малой родины» подвели в Одинцове. Он направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры.

Мероприятие провели в усадьбе Большие Вяземы, где прошло детство Пушкина.

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«Это одна из жемчужин Подмосковья, всегда здесь очень приятно находиться. И приятно находиться в том числе с теми людьми, кто культуре отдает свое личное время и свое сердце, привязан к ней душой», — отметил заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.

Лучших деятелей культуры на встрече наградили почетными грамотами. Участники обменялись опытом, рассказали о достигнутых результатах, а также обсудили финансирование и будущие проекты.

На реализацию мероприятий по программе «Культура малой родины» за шесть лет в Подмосковье выделили более миллиарда рублей, в том числе на эти средства поставили 261 спектакль.

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