Подмосковье 19 апреля 2023, 11:52 Итоги подмосковного фестиваля «Мастер мюзикла» подвели в Красногорске Администрация городского округа Красногорск

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Победители и призеры подмосковного фестиваля искусств «Мастер мюзикла» выступили на гала-концерте в Красногорске. Событие прошло на сцене Дворца культуры «Подмосковье».

Право выступить на финальном концерте получили сильнейшие из солистов и коллективов, принимавших участие в фестивале. В конце мероприятия председатель жюри, народный артист России Максим Дунаевский вручил главный приз конкурса. Его получил сводный хор из Республики Адыгея (город Майкоп).

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В этом году на конкурс в номинации «Вокальное искусство» поступило 623 заявки, из которых жюри отобрало 58. В номинации «Хореографическое искусство» из 20 коллективов в очный этап прошли девять, а в номинации «Театральное искусство» — 20 из 32 спектаклей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.