Подмосковье 08 сентября 2023, 20:16 Итоги пилотного проекта «Мобильная УИК» подвели в Подмосковье Мособлизбирком: в Подмосковье подвели итоги пилотного проекта «Мобильная УИК»

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В Подмосковье подвели итоги пилотного проекта «Мобильная УИК», в рамках которого проходило адресное информирование граждан. Об этом в Telegram-канале сообщил Мособлизбирком.

Работа с избирателями проходила в два этапа, второй закончился 6 сентября. Жителям Подмосковья рассказывали о том, где и как можно проголосовать, где найти нужную информацию о процедуре голосования и зарегистрированных кандидатах на пост губернатора Московской области. Также в рамках проекта гражданам вручали приглашения на выборы с точными адресами УИК.

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В пилотном проекте «Мобильная УИК» приняли участие 1378 участковых избирательных комиссий на территории 43 городских округов Подмосковья. Во время подомового обхода члены УИК прошли более 1,6 миллиона адресов в регионе.