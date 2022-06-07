Итоги первой недели «Умных каникул» подвели в Одинцове

Летние каникулы в Одинцовской лингвистической гимназии проходят насыщенно. Ученики проводят химические эксперименты, участвуют в воркшопе по scratch-программированию и учат иностранные языки.

Все эти занятия проводятся в рамках проекта «Умные каникулы». Ближайшие три недели ребятам предстоит подготовить проекты по пяти направлениям: интеллектуальному, предпринимательскому, патриотическому, спортивному и культурному.

Дети разбились на несколько команд и по итогам смены представят свои проекты. Главная цель проекта «Умные каникулы» — погрузить учеников в суть предмета.

Расписание дня от школьного практически не отличается, но каждое утро начинается с легких физических нагрузок.

«У нас день начинается с утренней зарядки или на стадионе, либо возле школы под музыку, мы разучиваем танцевальные элементы. Потом в 10 линейка. И с 10 начинаются образовательные треки, затем обед и до 15:00 дети прибывают в школе», — рассказала директор МБОУ «Одинцовская лингвистическая гимназия» Ирина Кобзенко.

Старшеклассники в смене тоже участвуют, они выполняют функцию вожатых. Всего в проекте участвуют более 900 учеников. Все они воспитанники Одинцовской лингвистической гимназии.

По окончанию смены родители вместе с детьми и учителями соберутся для подведения итогов. Обсудят предложения, которые воплотят уже в следующую смену, она состоится в 2023 году.