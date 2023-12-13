Подмосковье 13 декабря 2023, 12:27 Итоги педагогических конкурсов подвели в Наро-Фоминске Телеканал «360»

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Лучших учителей и воспитателей выбрали в Наро-Фоминске. В округе определили победителей и призеров муниципальных конкурсов «Педагог года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют».

Победительницей муниципального этапа всероссийского конкурса «Педагог года» стала Галина Галахова. Она работает учителем физкультуры в школе № 1 в Верее, самом маленьком городе Московской области.

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Для Галины этот конкурс — не первый в карьере. Однако победа оказалась приятным сюрпризом, ведь нечасто у учителей физкультуры на конкурсе получается обойти представителей более серьезных школьных дисциплин.

«Я в предвкушении, что меня ждет региональный этап. Потрачу все силы, чтобы представить наш округ достойно», — отметила Галина.

Победителей и призеров определили также в муниципальном этапе конкурсов «Воспитатель года» и «Педагогический дебют».

«Главный результат — в любом направлении — это взаимообогащение. То есть через участие в таких конкурсах педагоги становятся более профессиональными. Их это мотивирует на дальнейшие достижения в работе», — сказала заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Самых активных и самых эффективных наставников и работников сферы образования отметили грамотами главы Наро-Фоминска. В конце их ждала концертная программа от артистов Дворца культуры «Звезда».

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