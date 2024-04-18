Подмосковье 18 апреля 2024, 15:46 Итоги паралимпийского фестиваля подвели в Подмосковье Источник фото: Антон Чернов

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Итоги мартовского фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья «Первенство триумфаторов» подвели в Московской области. В соревнованиях по дартсу и настольному теннису приняли участие 50 колясочников из Подмосковья, Москвы и Белоруссии.

Организовала спортивный праздник областная общественная организация инвалидов «Колесница» при поддержке региональных Министерства информационных и социальных коммуникаций, Минсоцразвития, Минздрава и Минспорта.

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Как рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, для участников соревнований провели увлекательные мастер-классы по армрестлингу, фехтованию, настольному теннису, бочче и пулевой стрельбе.

Участники турнира встретились с членами паралимпийской сборной России, гостями и спортсменами сочинской Олимпиады.

Фестиваль «Первенство триумфаторов» прошел в городском округе Пушкинский. Его посвятили десятилетию Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

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