Подмосковье 17 января 2024, 10:46 Итоги операции по защите хвойных деревьев в новогодние праздники подвели в Подмосковье Комлесхоз МО

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Больше 100 хвойных деревьев незаконно срубили в Подмосковье в период подготовки к Новому году. Комитет лесного хозяйства Московской области подвел итоги операции «Елочка».

«Мобильные группы из сотрудников Комлесхоза и полиции провели более 1,7 тысячи патрулирований. На землях лесного фонда обследовали 1 488 участков, где растут хвойный молодняк и лесные культуры», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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Во время операции «Елочка» выявили 17 случаев незаконной рубки деревьев, задержали 10 нарушителей.

В общей сложности в период подготовки к Новому году в Подмосковье незаконно срубили 103 дерева. Вред, причиненный лесному фонду, составил более семи миллионов рублей.

Материалы по всем нарушениям направлены в правоохранительные органы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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