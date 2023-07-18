Подмосковье 18 июля 2023, 11:57 Итоги олимпиады учителей по математике подвели в Подмосковье ОЦ "Взлёт"

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Олимпиада для педагогов математики состоялась в Подмосковье. Ее провел образовательный центр «Взлет». Победителями стали учителя из Балашихи, Одинцово и Рменского.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, на олимпиаде победили Борис Цорин из школы № 16 в Балашихе, Сергей Колчанов из школы «Президент» в Одинцове и Сергей Хваличев из методического центра «Раменский дом учителя». Ознакомиться с полным списком призеров можно по ссылке.

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«В первом дистанционном туре приняли участие более 260 человек. Второй очный тур прошел в Гимназии Примакова и объединил 56 учителей из разных городских округов. Благодарим педагогов за участие, поздравляем победителей и призеров», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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