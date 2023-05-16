Подмосковье 16 мая 2023, 12:18 Итоги очного тура школьной олимпиады по русскому языку опубликовали в Подмосковье АСОУ

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В Московской области подвели итоги очного тура олимпиады по русскому языку для обучающихся, для которых этот язык не является родным. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

В мероприятии поучаствовали 78 школьников 6-11 классов. Призерами стали 26 детей из 15 городских округов Подмосковья. Их можно посмотреть по ссылке.

«Оценивание проводилось в двух возрастных группах: ученики 6-8 классов и 9-11 классов. Самый высокий балл среди обучающихся младшей возрастной группы — 18 баллов из 31», — рассказали в министерстве.

Также среди школьников старших классов самым высоким баллом оказался 20 из 34 баллов.

Напомним, что 2023 год объявили Годом педагога и наставника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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